Sky Bundesliga 14:00 bis 16:00 Fußball Fußball: Bundesliga 1899 Hoffenheim - SC Freiburg, 7. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken 2:1 siegte Hoffenheim in Runde sechs in Ingolstadt und Julian Nagelsmann freute sich, "dass wir immer noch ungeschlagen sind". Nach kurzer Freude aber lenkte der 29-jährige 1899-Coach den Blick gleich wieder auf den Ernst des Liga-Lebens: "Das ist eine Momentaufnahme. Es geht weiter darum, unsere Leistung zu stabilisieren. Jetzt fokussieren wir uns auf den nächsten Gegner." Der da Freiburg heißt und auch gut drauf ist. Beim 1:0 gegen Frankfurt feierte der Aufsteiger den dritten Sieg der Saison. Dank "des absoluten Willens, das Spiel gewinnen zu wollen", so Trainer Christian Streich. Diesen Willen zeigt der SC bislang allerdings nur zu Hause, auswärts gab's drei Pleiten. Komment In Google-Kalender eintragen Bildergalerie