Sky Bundesliga 12:00 bis 14:00 Fußball Fußball: Bundesliga 1. FC Köln - FC Ingolstadt 04, 7. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV "Ich glaube schon, dass wir das besser können." So bewertete Manager Jörg Schmadtke die erste Hälfte des letzten Spiels vor der FIFA-Pause. Hallo? Nach einem 1:1 in München hat der Mann noch etwas zu meckern? Ja, hat er und das zeigt die Anspruchshaltung der Kölner, die sie in München in Hälfte zwei entschlossen ihre Chance suchen ließ und die sie nach sechs Runden auf Rang vier führte. Und aus der heraus alles andere als drei Punkte gegen den FCI enttäuschend wären. Der nämlich ist nach dem Heim-1:2 gegen Hoffenheim Vorletzter und Coach Markus Kauczinski hat erkannt: "Es ist keine Überraschung mehr, wie Ingolstadt spielt. Wir müssen etwas Neues finden." Stichwort: weniger Gege