Nach der 0:2-Niederlage bei den Würzburger Kickers ähnelte 1860-Keeper Jan Zimmermann einem brodelnden Vulkan. "Ich habe eine unglaubliche Wut in mir und könnte alles kurz und klein schlagen. Ehrlich gesagt muss ich mich zusammenreißen, keine Schimpfwörter zu benutzen", bebte der "Löwen"-Torhüter. Tatsächlich sieht es für die Münchner nicht gerade rosig aus. Platz 14 in der Liga ist sehr weit weg von den jüngst hoch gesteckten Zielen des Investors Hasan Ismaik. Dagegen scheinen die Abstiegsränge immer näher zu kommen. Gegen Fortuna Düsseldorf muss daher unbedingt eine Trendwende her. Können die "Löwen" gegen Fortuna endlich wieder punkten? Kommentar: Sven Haist.