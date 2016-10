Sky Bundesliga 04:00 bis 06:00 Fußball Fußball: 2. Bundesliga VfL Bochum - SV Sandhausen, 9. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Am vergangenen Spieltag konnte der VfL Bochum seiner Auswärtsstatistik das erste positive Kapitel hinzufügen. In einer turbulenten Partie setzte sich die Mannschaft von Trainer Gertjan Verbeek mit einer kämpferischen Meisterleistung 4:2 beim Aufsteiger aus Aue durch. Nach dem ersten Auswärtsdreier der Saison will der zu Hause noch ungeschlagene VfL seinen Erfolgstrend fortsetzen. Da der SV Sandhausen bislang keines seiner Gastspiele für sich entscheiden konnte, deuten alle Zeichen auf einen Sieg des VfL hin. Allerdings hat SVS-Angreifer Andrew Wooten in den vergangenen Wochen seinen Torriecher wiederentdeckt. Kann er die Initialzündung für den ersten Drei-Punkte-Coup in der Fremde liefern? Kommentar: Ull In Google-Kalender eintragen Bildergalerie