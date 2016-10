Sky Bundesliga 02:00 bis 04:00 Fußball Fußball: 2. Bundesliga Arminia Bielefeld - Würzburger Kickers, 9. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Das Auftreten der Bielefelder beim 0:0 im Keller-Krimi in Kaiserslautern wirkte über weite Strecken der Partie lethargisch und ideenlos. Nach dem fünften Unentschieden der Saison warten die Ostwestfalen weiter auf ihren ersten Dreier. Dennoch gewann Arminen-Cheftrainer Rüdiger Rehm der Begegnung einen positiven Aspekt ab: "In unserer Situation war das zu null wichtig. Wir müssen uns mit Kleinigkeiten nach oben arbeiten." Mit den Würzburger Kickers reist allerdings eine Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel an. Die Unterfranken besiegten den TSV 1860 München mit 2:0 und wollen ihren sensationellen Saisonstart mit einem Sieg in Bielefeld weiter veredeln. Kommentar: Christina Graf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

