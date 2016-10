Sky Bundesliga 23:30 bis 02:00 Fußball Fußball: 2. Bundesliga Eintracht Braunschweig - 1. FC Kaiserslautern, 9. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Eigentlich müsste bei Spitzenreiter Braunschweig alles im Lot sein. Doch das jüngste 1:1-Remis sorgte bei Eintracht-Coach Torsten Lieberknecht für Sorgenfalten: "Das war ein glücklicher Punktgewinn, wir waren lange Zeit nicht im Spiel und haben letzten Endes kein gutes Spiel gezeigt." Dennoch: Die "Löwen" sind weiterhin Tabellenführer und erzielen die meisten Tore in der Liga. Solche Sorgen würde Kaiserslauterns Trainer Tayfun Korkut gerne haben. Seine Jungs treffen die Hütte überhaupt nicht. So auch beim vergangenen 0:0-Remis gegen Keller-Kontrahent Arminia Bielefeld. Ganze vier Tore haben die Pfälzer bisher auf ihrem Konto. Fraglich, ob sich das gegen die Niedersachsen ändert ¿ In Google-Kalender eintragen Bildergalerie