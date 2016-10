Sky Bundesliga 15:15 bis 17:15 Fußball Fußball: Bundesliga VfL Wolfsburg - RB Leipzig, 7. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Wo beim VfL der Schuh drückt, ist schnell klar: Die Wolfsburger schießen zu wenig Tore. Vier in sechs Spielen - das ist dürftig für ein Team, das mit Julian Draxler und Mario Gomez angreift. Die Folgen: Platz 13 nach sechs Runden und ein Pfeifkonzert der Fans beim 0:0 gegen Mainz. "Der Druck wird nicht kleiner, wir müssen mit dieser Situation klarkommen", sagt Manager Klaus Allofs. Heißt: Gegen Leipzig soll der Knopf endlich aufgehen. Ausgerechnet gegen RBL! Der Aufsteiger ist ungeschlagen, lag vor der Pause auf Platz fünf und hat in seiner kurzen Geschichte seit 2009 in 269 Pflichtspielen 501 Treffer erzielt. Zwei davon jüngst beim 2:1 gegen Augsburg. Moderation: Jan Henkel, Kommentar: Wolff In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jan Henkel