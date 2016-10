Sky Bundesliga 05:00 bis 07:00 Fußball Fußball: 2. Bundesliga FC St. Pauli - Erzgebirge Aue, 9. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Das unglückliche 0:2 in Hannover bescherte dem FC St. Pauli nicht nur die fünfte Niederlage der Saison, sondern gleichzeitig auch die "rote Laterne" in Liga zwei. Trotz der prekären Lage sind die Verantwortlichen der "Kiezkicker" weiter optimistisch. "Ich habe ein Team gesehen, das gekämpft hat. Die Leistung entspricht nicht dem Tabellenplatz", sagte Sportchef Thomas Meggle. Im Erzgebirge sorgte das verlorene Spektakel gegen den VfL Bochum hingegen für Ratlosigkeit. Nachdem die "Veilchen" die Partie zwischenzeitlich zu ihren Gunsten drehen konnten, verloren sie am Ende recht deutlich mit 2:4. Den Sprung aus dem Tabellenkeller (15.) wollen sie nun ausgerechnet beim FC In Google-Kalender eintragen Bildergalerie