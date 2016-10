Tele 5 02:06 bis 03:30 Thriller Der Hades Faktor USA 2006 Robert Ludlum Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken An verschiedenen Orten Amerikas erkranken Menschen an einem geheimnisvollen neuen Virus, das sich als verschärfter Ebola-Erreger namens Hades entpuppt. Während fieberhaft an einem Gegenmittel geforscht wird, setzen sich an diversen überseeischen Schauplätzen die jungen, schönen, einzig der US-Präsidentin und ihrem Chef verpflichteten Agenten der Supergeheimbrigade Covert One in Bewegung, um den Produzenten und Verbreitern des Todesvirus ihr verdientes Ende zu bereiten. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Stephen Dorff (Jonathan Smith) Mira Sorvino (Rachel Russell) Anjelica Huston (Elanor Castilla) Sophia Myles (Sophie Amsden) Colm Meaney (Peter Howell) Danny Huston (Frank Klein) Blair Underwood (Agent Addison) Originaltitel: Covert One: The Hades Factor Regie: Mick Jackson Drehbuch: Elwood Reid, Robert Ludlum, Gayle Lynds Kamera: Ivan Strasburg Musik: J. Peter Robinson Altersempfehlung: ab 16

