Tele 5 00:00 bis 01:29 Historienfilm Escape Vermächtnis der Wikinger N 2012 Nach einer Kurzgeschichte von Stefan Hein Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Durchs unwirtliche Hinterland Norwegens rumpelt im frühen Mittelalter der Planwagen der jugendlichen Signe und ihrer Familie geradewegs in die Falle der gesetzlosen Dagmar und ihrer brutalen Räuberbande. Die Wegelagerer machen kurzen Prozess, nur Signe wird verschont und als Spielgefährtin bzw. Ersatzschwester für Dagmars kleine Tochter Frigg ins Räuberlager verschleppt. Dort nutzt Signe die erste Gelegenheit zur Flucht, und Frigg schließt sich ihr an. Die aufs äußerste erzürnte Dagmar bläst daraufhin zur Hetzjagd. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Ingrid Bolsø Berdal (Dagmar) Isabel Christine Andreasen (Signe) Milla Olin (Frigg) Tobias Santelmann (Arvid) Bjørn Moan (Loke) Martin Slaatto (Brynjar) Richard Skog (Skjalg) Originaltitel: Flukt Regie: Roar Uthaug Drehbuch: Thomas Moldestad Kamera: John Christian Rosenlund Musik: Magnus Beite Altersempfehlung: ab 16