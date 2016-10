Tele 5 01:35 bis 03:27 Liebesfilm Sabrina USA 1954 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sabrina, Tochter des Chauffeurs der wohlhabenden Familie Larabee, verknallt sich hoffnungslos in den jüngeren Bruder David, als der Teenager regelmäßig dessen ausgelassenes Partyleben beobachtet. Ihr Vater schickt sie auf eine Schule in Paris, damit sie von ihrem Liebeskummer geheilt wird, doch als sie zurückkehrt und sich in eine unwiderstehliche, elegante junge Frau verwandelt hat, ist es Davids pragmatischer Workaholic-Bruder Linus, der sich Hals über Kopf in sie verliebt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Audrey Hepburn (Sabrina Fairchild) Humphrey Bogart (Linus Larrabee) William Holden (David Larrabee) Walter Hampden (Oliver Larrabee) John Williams (Thomas Fairchild) Martha Hyer (Elizabeth Tyson) Joan Vohs (Gretchen van Horn) Originaltitel: Sabrina Regie: Billy Wilder Drehbuch: Billy Wilder, Samuel Taylor, Ernest Lehman Kamera: Charles Lang Musik: Frederick Hollander Altersempfehlung: ab 12