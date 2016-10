Tele 5 23:55 bis 01:50 Fantasyfilm Schattenkrieger - The Shadow Cabal USA 2013 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In einer fantastischen Welt leben Menschen, Elfen und Orks, Zwerge, Meerjungfrauen und Drachen mehr oder weniger friedlich nebeneinander her. Nun aber bedroht ein finsterer Ork-Schamane das filigrane Gleichgewicht, in dem er mit seinen partiell untoten Helfershelfern den Todesgott Goth Azul erwecken will, um ein dunkles Zeitalter der Unterdrückung einzuläuten. Nur ein kurioses Trio bestehend aus einer elbischen Kopfgeldjägerin, einem menschlichen Rittersmann und einem Ork vermag das Übel noch zu stoppen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Danielle Chuchran (Nemyt) Richard McWilliams (Keltus) Paul D. Hunt (Kullimon) James C. Morris (Gyarmuck / Maggut) Eve Mauro (Tarsa) Danny James (Drennon) Kyle Paul (Mulgrut) Originaltitel: SAGA: Curse of the Shadow Regie: John Lyde Drehbuch: Jason Faller, Kynan Griffin Kamera: Airk Thaughbaer Musik: Panu Aaltio Altersempfehlung: ab 16