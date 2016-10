Tele 5 02:50 bis 04:54 Thriller Vertigo - Aus dem Reich der Toten USA 1958 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Detektiv John "Scottie" Ferguson hat die Höhenangst aus dem Polizeidienst vertrieben. Jetzt soll er die schöne junge Frau eines Bekannten überwachen und findet Gefallen an dem Mädchen. Als er nicht verhindern kann, daß diese sich zu Tode stürzt, gerät sein Leben endgültig in die Krise. Doch dann taucht eine Doppelgängerin der Toten auf, und Ferguson beginnt zu ahnen, daß er auf ein Täuschungsmanöver hereingefallen ist. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: James Stewart (John "Scottie" Ferguson) Kim Novak (Judy Barton / Madeleine Elster) Barbara Bel Geddes (Marjorie "Midge" Wood) Tom Helmore (Gavin Elster) Henry Jones (Leichenbeschauer) Raymond Bailey (Arzt) Ellen Corby (Hotelmanager) Originaltitel: Vertigo Regie: Alfred Hitchcock Drehbuch: Alex Coppel, Samuel A. Taylor Kamera: Robert Burks Musik: Bernard Herrmann Altersempfehlung: ab 12

