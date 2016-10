Tele 5 01:00 bis 02:50 Thriller Femme Fatale F, CH 2002 2016-10-17 03:30 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Im Rahmen der Filmfestspiele von Cannes plant ein Gaunertrio, den wertvollen Schmuck eines Filmstars dezent durch Duplikate zu ersetzen. Der Plan geht nicht völlig auf: Während ihre Partner gefasst werden, entkommt Jungdiebin Laura (Rebecca Romijn-Stamos) mitsamt der Beute nach Amerika - dank der Hilfe eines ahnungslosen US-Ehepaars, dass Laura für seine vermisste Tochter hält. Als Laura sieben Jahre später und frisch mit dem US-Botschafter verheiratet nach Paris zurückkehrt, holt sie die Vergangenheit ein.

Brian De Palma mal wieder ganz in seinem Hitchcock-Element mit dieser unter ästhetischen Gesichtspunkten absolut makellos in europäische Originalkulissen gegossenen Film-noir-Variation. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Antonio Banderas (Nicolas Bardo) Rebecca Romijn-Stamos (Laure/Lily) Peter Coyote (Bruce Hewitt Watts) Eriq Ebouaney (Black Tie) Edouard Montoute (Racine) Rie Rasmussen (Veronica) Gregg Henry (Shiff) Originaltitel: Femme Fatale Regie: Brian De Palma Drehbuch: Brian De Palma Kamera: Thierry Arbogast Musik: Ryuichi Sakamoto Altersempfehlung: ab 16