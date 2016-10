Tele 5 23:10 bis 01:00 Komödie Dinner for One - Eine mörderische Party USA 2010 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach einem gründlich missratenen Banküberfall befindet sich John Taylor auf der Flucht vor der Polizei, wobei eine Schusswunde im Fuß seinen Spielraum stark einschränkt. Kurzerhand quatscht er sich unter einem Vorwand ins nächstbeste noble Eigenheim, hoch erfreut, auf den hilflos wirkenden Sonderling Wilson zu treffen. Jener hat Gäste zum Dinner geladen und spielt auch für Taylor den perfekten Gastgeber. Bis der sich outet und den Hausherren an die Kette legt. Da aber ist er bei Wilson genau an den Falschen geraten. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: David Hyde Pierce (Warwick Wilson) Clayne Crawford (John Taylor) Nathaniel Parker (Det. Morton) Megahn Perry (Simone De Marchi) Helen Reddy (Cathy Knight) Joseph Will (Det. Valdez) Tyrees Allen (Roman) Originaltitel: The Perfect Host Regie: Nick Tomnay Drehbuch: Nick Tomnay, Krishna Jones Kamera: John Brawley Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 16