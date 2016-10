Tele 5 22:08 bis 00:09 SciFi-Film Die Triffids Pflanzen des Schreckens GB, CDN 2009 Nach John Wyndham 2016-10-21 02:35 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In Zukunft züchten die Menschen mobile fleischfressende Pflanzen, sogenannte Triffids, um aus deren Ölen Treibstoff zu gewinnen. Bill Masen leitet eine dieser schwer gesicherten Farmen, als er eines Tages von einem Triffid attackiert und vorübergehend des Augenlichts beraubt wird. Später erweist sich dieser Umstand als Glücksfall, als eine Sonnenexplosion weite Teile der Menschheit blendet. Während im ganzen Land Chaos herrscht, ist Mason einer der letzten Sehenden. Und er muss erkennen, dass die Triffids ausbrechen und auf die Jagd gehen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Dougray Scott (Bill Masen) Joely Richardson (Jo Playton) Eddie Izzard (Torrence) Jason Priestley (Coker) Ewen Bremner (Walter) Shane Taylor (Osman) Andreas Hoppe (Vorloss) Originaltitel: The Day of the Triffids: Part 2 Regie: Nick Copus Drehbuch: Patrick Harbinson, Richard Mewis Kamera: Ben Smithard Musik: Alan D. Boyd Altersempfehlung: ab 12