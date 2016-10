SWR 16:05 bis 17:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Mein Grüner Daumen: Beet einfassen / Wochenend-Wetter / Tiervermittlung / Filmbeitrag: Tierisch wild im Südwesten - Im Gebirge / Kaffee-oder-Tee Quiz / Besser Leben: Schimmel in der Wohnung D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Mein Grüner Daumen: Beet einfassen Mit Sarah Kleiner, Meisterin und Technikerin im Garten- und Landschaftsbau Sarah Kleiner zeigt, wie ein Beet eingefasst wird und erklärt, welche Möglichkeiten man bei der Art der Einfassung hat. Wochenend-Wetter Mit Thomas Miltner, SWR Wetterreporter Thomas Miltner spricht über das derzeitige Wetter und das kommende Wochenend-Wetter. Tiervermittlung Mit Ute Andok, Tierheim Böblingen Ute Andok hofft, dass die vorgestellten Tiere ein neues, gutes Zuhause finden. Filmbeitrag: Tierisch wild im Südwesten - Im Gebirge Aus biologischer Sicht ist das Rotwild eine Art, die ins offene Land gehört. Wenn die Tiere "könnten" wie sie "wollten", würden sie mit ihren Jungen wie Zebraherden durch die Savanne ziehen und nicht im Wald bleiben. Aber genau das tun sie unseretwegen. Wer lange genug auf der Abschussliste der Menschen steht, hat gelernt, dass ein Aufenthalt im Freien gefährlich ist. Und so bringt sich das Rotwild lieber in Sicherheit. Kaffee-oder-Tee Quiz Die Telefonnummer, um mitzumachen, lautet: 0180 229 2000 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Besser Leben: Schimmel in der Wohnung Mit Hans Weinreuter, Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz Schimmel kann jetzt im Winter zum besonderen Problem werden: Warme feuchte Raumluft kühlt sich an Außenwänden und Fenstern ab, Feuchtigkeit setzt sich ab - der ideale Nährboden für Schimmel. Wie richtiges Lüften und Heizen hilft, dazu gibt es Tipps vom Energieexperten der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, Hans Weinreuter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Evelin König Gäste: Gäste: Sarah Kleiner (Meisterin und Technikerin im Garten- und Landschaftsbau), Thomas Miltner (SWR Wetterreporter), Ute Andok (Tierheim Böblingen), Hans Weinreuter (Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz) Originaltitel: Kaffee oder Tee

