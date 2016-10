SWR 07:50 bis 08:20 Dokumentation made in Südwest Ein gewisses Maß - Testo in Lenzkirch D 2015 2016-10-20 10:20 Stereo 16:9 Merken Die Firma Testo ist seit 1957 auf Messtechnik spezialisiert. Mit den Standorten Lenzkirch und Titisee-Neustadt gehört sie zu den größten Arbeitgebern der Region. Wie wird man Weltmarktführer im tiefsten Schwarzwald, jenseits einer schnellen Verkehrsanbindung? Unternehmens-Chef Burkart Knospe gewährt einen Blick hinter die Kulissen, beschreibt den ganz eigenen "Testo-Spirit" und seine Bedeutung für die Firma. Außerdem berichten Mitarbeitende in der Sendung über ihre Verbundenheit zum Unternehmen. Begonnen hat alles mit einem elektrischen Fieberthermometer, mittlerweile ist Testo ein globaler Konzern und führender Experte für Messlösungen. Burkart Knospe führt das Unternehmen in zweiter Generation. Auch wenn der Konzern mit 2.500 Mitarbeitern weltweit agiert, so hat Knospe immer am Standort im Schwarzwald festgehalten. Vor einigen Jahren hat Testo sogar in Titisee-Neustadt ein hochmodernes Gebäude für Entwicklung und Produktion aufgebaut. Viele Mitarbeiter und ihre Familien sind über Jahrzehnte und Generationen in der Firma verwurzelt. Knospe spricht gerne von einem eigenen Testo-Spirit. Jeder, ob Techniker oder Abteilungsleiter, kann und soll Ideen einbringen, wie die Produkte besser werden können. Mit Erfolg. Fast eine viertel Milliarde Euro Umsatz macht das Unternehmen im Jahr. Das Spektrum dessen, was messbar ist, wächst ständig. Dazu gehören die Holzpellets-Heizung und ihre Feinstaubpartikel, das feuchte Badezimmer mit potentieller Schimmelbelastung oder die Qualität des Frittierfetts in der Kantinenküche. Ganze Gebäude werden heute mit Wärmebildkameras überprüft. Genauso wie elektrische Leitungen, Schaltkästen oder Solaranlagen. Auch in Kühl- und Reinräumen in Pharmaunternehmen oder Kliniken überwachen hochpräzise Messgeräte ständig Parameter wie Temperatur und Luftqualität. Immer größere Bedeutung bekommt das Datenmanagement. Wo gemessen wird, fallen Unmengen an Daten an, die dokumentiert und analysiert werden müssen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: made in Südwest

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 409 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 169 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 169 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 169 Min.