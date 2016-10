SWR 00:50 bis 02:20 Dokumentation Bottled Life Nestlés Geschäfte mit Wasser CH, D, USA 2012 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Wie verwandelt man Wasser in Geld? Es gibt eine Firma, die das Rezept dazu kennt: Nestlé. Der internationale Großkonzern dominiert den globalen Handel mit abgepacktem Trinkwasser, besitzt er doch weltweit über 70 verschiedene Wassermarken. Zu den bekanntesten gehören Perrier, San Pellegrino und Vittel. Allein mit abgepacktem Wasser setzt Nestlé jährlich rund zehn Milliarden Franken um. Trotzdem ist Wasser eine Sparte, über die man bei Nestlé nicht gerne spricht. Das muss der Schweizer Journalist Res Gehriger erfahren. Die Nestlé-Manager weigern sich, ihm Interviews zu geben. Doch Gehriger lässt nicht locker: Gemeinsam mit dem Regisseur Urs Schnell bricht er auf zu einer Entdeckungsreise, die ihn in die USA, nach Nigeria und Pakistan führt. In Maine erlebt Gehriger, wie Nestlé den lokalen Widerstand gegen die massive Wasserentnahme bekämpft: mit einem Heer von Anwälten, Lobbyisten und PR-Beratern. Während der Konzern in den USA und in Europa vor allem Quellwasser mit Herkunftsbezeichnung verkauft, hat er für die Schwellen- und Entwicklungsländer ein anderes Konzept: Dort gibt es "Nestlé Pure Life", gereinigtes Grundwasser, angereichert mit einem Mineralienmix nach Nestlé-Rezept. In Lagos ist das Zukunftsszenario einer Stadt, in der jeder für sein Wasser zahlen muss, bereits Realität geworden: Die Familien in den Slums wenden die Hälfte ihres Budgets dafür auf, Wasser in Kanistern zu kaufen, während die Oberschicht Nestlés Edelprodukt "Pure Life" trinkt. Die Expedition in die Welt des Flaschenwassers verdichtet sich zu einem Bild über die Denkweisen und Strategien des mächtigsten Lebensmittelkonzerns der Welt. "Bottled Life" dokumentiert das boomende Geschäft mit dem Trinkwasser in der Flasche und fokussiert dabei ganz auf den Branchenführer. Am Schluss bleibt das Bild eines Konzerns, der sich weltweit Rechte an Quellen sichert, um den Wassermarkt der Zukunft zu dominieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bottled Life: Nestle Regie: Urs Schnell Drehbuch: Urs Schnell, Res Gehriger Kamera: Laurent Stoop Musik: Ivo Ubezio