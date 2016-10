SWR 16:05 bis 17:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Mein Grüner Daumen: Kräutersamen ernten / Filmbeitrag: Ein Hof zieht um - mit Carsten Weber auf die Schwäbische Alb / Abenteuer Haushalt: Kochen am Mittwoch - Süßkartoffel-Variationen / Besser Leben: Typberatung Frisur / Kaffee-oder-Tee Quiz D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Mein Grüner Daumen: Kräutersamen ernten Mit Birgit Wonneberger, Gärtnermeisterin Kräuter gehören in jeden Garten, denn sie bereichern unsere Speisen. Neben den grünen Pflanzenteilen enthalten auch manche Samen ätherische Öle, die für Genuss und gute Verdauung sorgen. Wie man Kräutersamen selber ernten kann, was es dabei zu beachten gibt, zeigt Gärtnermeisterin Birgit Wonneberger. Filmbeitrag: Ein Hof zieht um - mit Carsten Weber auf die Schwäbische Alb Abenteuer Haushalt Kochen am Mittwoch Süßkartoffel-Variationen Mit Bernd Bachofer, Koch aus Waiblingen Bernd Bachofer liebt die asiatische Küche weil sie viele gewürze und Aromen zu bieten hat. Er serviert Variationen von der Süßkartoffel, verfeinert mit Ingwer, Kreuzkümmel oder Koriander. Besser Leben: Typberatung Frisur Mit Stefanie Welsch, Friseurmeisterin und Hannelore Becker, Zuschauerin Zuschauerinnen und Zuschauer können sich für eine Frisurenberatung in der Sendung Kaffee-oder-Tee bewerben. Und einmal im Monat ist es soweit: Heute die Kaffee-oder-Tee Zuschauerin Hannelore Becker aus Schwäbisch-Gmünd. Sie kommt in den Genuss einer neuen Frisur und ganz nebenbei bekommt sie einen Blick hinter die Kulissen der Sendung Kaffee oder Tee. Kaffee-oder-Tee Quiz Die Telefonnummer, um mitzumachen, lautet: 0180 229 2000 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Evelin König Gäste: Gäste: Birgit Wonneberger (Gärtnermeisterin), Bernd Bachofer (Koch aus Waiblingen), Stefanie Welsch (Friseurmeisterin und Hannelore Becker, Zuschauerin) Originaltitel: Kaffee oder Tee