SWR 07:50 bis 08:20 Reportage Treffpunkt Brot und Wein Besigheim D 2016 Stereo 16:9 Merken Brot und Wein, eine fast schon biblische Kombination, stehen im Mittelpunkt eines kulinarischen Herbstfestes im malerischen Stadtkern vom Besigheim. Rund um die historischen Backhäuschen wird gebacken und geschlemmt. Von der schwäbischen "Dinnende" über Schinken im Brotteig bis zum kräftigen Bauernbrot zeigen Bäcker, Gastronome und Vereine die Vielfalt, die im Brotteig steckt. Dazu gibt es Weine aus den umliegenden Rebbergen an Neckar und Enz. "Treffpunkt" ist diesen beiden traditionsreichen Kulturgütern auf der Spur, erkundet ihre Geschichte in Besigheim, testet den neuen Jahrgang und zeigt, warum die deutsche Brotkultur Unesco-Weltkulturerbe geworden ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sonja Faber-Schrecklein Originaltitel: Treffpunkt

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 397 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 157 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 157 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 157 Min.