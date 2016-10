SWR 06:00 bis 06:30 Magazin Brisant Nach dem Familiendrama in Wedel: Polizei findet nun auch die Leiche der vermissten Mutter / Rückfahrt aus dem Urlaub wird zur langen Nacht: Fähre mit 280 Menschen sitzt im Wattenmeer fest / Noch ein Arbeiter vermisst, mehrere schweben in Lebensgefahr: Ursachensuche nach Explosion bei BASF / Königlicher Besuch zur Buchmesse: Die Könige Willem-Alexander der Niederlande und Philippe von Belgien in Frankfurt / Er war Fahnder, Zoodirektor und Arzt: Schauspieler Michael Lesch wird 60 D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Das Boulevardmagazin berichtet Montag bis Samstag Nachmittag in einem unterhaltsamen Mix über aktuelle Geschehnisse, über Klatsch und Königshäuser, über Prominente und solche, die es sein möchten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Mareile Höppner Originaltitel: Brisant

