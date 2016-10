SWR 03:50 bis 04:20 Kabarett kabarett.com/Senay Duczu Senay Duzcu D 2016 2016-10-21 03:10 Stereo 16:9 Merken Philipp Scharri, Performance Poet, Poetry Slammer, Kabarettist und Autor, präsentiert in seiner unnachahmlichen Art: Senay Duzcu. Sie ist die erste weibliche türkische Stand-up-Comedian in Deutschland. Ihre Lieblingsfigur auf der Bühne ist sie selbst. Senay erzählt aus der Perspektive einer jungen emanzipierten Deutschtürkin. Sie greift beherzt Vorurteile auf, um sie augenzwinkernd an der Nase herumzuführen. Hüftschwingend singt sie "Oh Tannenbaum" und lehrt die Zuschauer: Die Osmanen stünden nicht mehr vor Wien, sondern schon längst am Schwenkgrill um die Ecke. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Philipp Scharrenberg Originaltitel: kabarett.com

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 425 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:45 bis 05:00

Seit 200 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 155 Min. Alles inklusive

Komödie

Das Erste 02:30 bis 04:25

Seit 95 Min.