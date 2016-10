SWR 17:05 bis 18:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Tagesgespräch: Was meinen Sie? / Gute Reise: Mit dem Moped durch Vietnam / Tagesthema: Bagatellschäden im Autoverkehr / Filmbeitrag Staunen im Südwesten: Achterbahn gegen Rückenschmerzen / Abenteuer Haushalt: Besser kochen - Gebratene Forelle mit Filderkraut und Birnen / Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! / Daheim im Südwesten: damals und heute - Govinda Nepalhilfe D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Tagesgespräch - Was meinen Sie? Zuschauermeinungen zu aktuellen Themen werden live am Telefon abgefragt. Gute Reise: Mit dem Moped durch Vietnam ARD-Korrespondent Phillipp Abresch hat sich aufs Moped geschwungen und bereiste das kulturreiche und für uns so exotische Land Vietnam von Nord nach Süd. Tagesthema: Bagatellschäden im Autoverkehr Mit Christian Funk, Verkehrsrechtsanwalt aus Saarbrücken Welche Regeln gelten für Autofahrer auf öffentlichen Parkplätzen und in Parkhäusern? Wer hat Schuld, wenn's kracht? Der Verkehrsrechtexperte gibt Auskunft über die Rechtslage bei sogenannten Bagatellschäden. Längst nicht immer verhält es sich so, wie man landläufig glaubt. Die Tel.Nr. um Fragen zu stellen lautet: 0180-229-1545 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Filmbeitrag Staunen im Südwesten: Achterbahn gegen Rückenschmerzen Wer kennt das nicht, da ziepts im Kreuz und man probiert so allerlei aus, um die Rückenschmerzen wieder loszuwerden. Die außergewöhnlichste Therapie- Idee hatte wohl Ursula Dees aus Böblingen. Sie kämpft mit Geschwindigkeit gegen ihre Kreuzschmerzen: Sie fährt Achterbahn! Abenteuer Haushalt - Besser kochen: Gebratene Forelle mit Filderkraut und Birnen Mit Rainer Klutsch, Koch aus Stuttgart Rainer Klutsch, aus Stuttgart, liebt seine schwäbische Heimat und die Spezialitäten. Bei Kaffee oder Tee verfeinert er heute Filderkraut mit Champagner und serviert dazu gebratene Forellenfilets. Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! Die Telefonnummer, um mitzumachen, lautet: 0180 229 2000 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Daheim im Südwesten - damals und heute Govinda Nepalhilfe Mit Marisa Schroth aus Esslingen Marisa Schroth aus Esslingen engagiert sich seit 2010 für Govinda, ein Entwicklungshilfeprojekt, ein Verein, der Menschen in Nepal unterstützt. In diesem Jahr wird der Verein "volljährig", denn er wurde bereits 1998 gegründet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Evelin König Gäste: Gäste: Christian Funk (Verkehrsrechtsanwalt aus Saarbrücken), Rainer Klutsch (Koch aus Stuttgart), Marisa Schroth (aus Esslingen) Originaltitel: Kaffee oder Tee