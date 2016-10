SWR 09:35 bis 10:05 Regionales SaarLorLüx Geschichten von nebenan für Schulkinder: Neuer Werteunterricht in Luxemburg / für Kreative: Mitmachmuseum in Straßburg / für Mundartfans: Die lothringische Band "Schaukelperd" / für Genießer: Fleisch aus den Flammen / für Kurzurlauber: Gästehaus "La Cannadienne" in Saargemünd D 2016 2016-10-19 06:30 Stereo 16:9 Merken ? für Schulkinder: Neuer Werteunterricht in Luxemburg Wie weit darf Genforschung gehen? Was lehren die Weltreligionen? Wie schafft man Frieden? Das sind Inhalte des neuen Pflichtfachs "Leben und Gesellschaft". Statt wie bisher getrennt im katholischen Religions- oder neutralen Moralunterricht, setzen sich jetzt alle Kinder einer Klasse gemeinsam mit diesen Fragen auseinander. Die Regierung möchte damit alle gleich behandeln egal ob sie einer Religion angehören oder nicht. Die katholische Kirche dagegen befürchtet Bedeutungsverlust und sieht christliche Werte weniger stark vermittelt. - für Kreative: Mitmachmuseum in Straßburg Türme bauen, Wasserstraßen konstruieren, aus zwei Linien ein Bild gestalten. Im Experimentierlabor, dem sogenannten Lab'oh, im Straßburger Museum "Le Vaisseau" können Besucher seit dem 1. Oktober ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Im strengen französischen Schulsystem wird Kreativität wenig gefördert. Aber auch für deutsche Kinder gibt es hier viel zu entdecken. - für Mundartfans: Die lothringische Band "Schaukelperd" Seit über 30 Jahren setzen sich die Brüder Didier und Hervé Atamaniuk für ihre Mundart, das lothringische Platt, ein. Immer auch gegen Widerstände, denn ihr Dialekt, weckt gerade in Inner-Frankreich Assoziationen an den Erzfeind Deutschland. Dabei pflegen und bewahren die beiden mit ihrer Band "Schaukelperd" Jahrhunderte altes Liedgut, das ihr Publikum dies und jenseits der Grenze versteht. - für Genießer: Fleisch aus den Flammen Eigentlich hätte er Rechtsanwalt werden sollen, doch Pierre Bonaventure ist der Familientradition treu geblieben - dem guten Essen. Seine Vorfahren waren Metzger, er hat sich aufs Kochen verlegt - seine Spezialität: Fleisch. Das bereitet er rustikal in einem Steinofen zu und erzielt damit sensationelle Erfolge. Längst kommen seine Gäste nicht mehr nur aus seiner Heimatstadt Pont à Mousson, um dem Meister der Glut zu huldigen. - für Kurzurlauber: Gästehaus "La Cannadienne" in Saargemünd Rachel und Thierry Arend träumen schon lange von Kanada. Bisher haben sie es noch nicht dorthin geschafft, aber seit einiger Zeit steht ein Anbau in ihrem Garten, der aus kanadischem Holz gebaut ist. Darin können ihre Gäste direkt neben dem Pool übernachten. Für die kalte Jahreszeit gibt es sogar einen beheizbaren Jacuzzi. Und wer gerne sportlich aktiv ist, der kann direkt von der Haustüre aus den Bliestalbahn-Radweg erkunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Susanne Gebhardt Originaltitel: SaarLorLüx

