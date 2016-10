SWR 13:55 bis 16:00 Magazin sportarena extra: Regionalliga live SV Elversberg - 1. FC Saarbrücken D 2016 Stereo Live 16:9 Merken Saarderby in der Regionalliga Südwest. Elversberg empfängt Saarbrücken und wie immer geht es vordringlich um die Frage, wer ist die Nummer 1 im saarländischen Fußball? In der letzten Saison hatte Saarbrücken die bessere Derby-Bilanz: Dem torlosen Unentschieden in Elversberg folgte dann ein 2:0 Erfolg im Heimspiel. Am Ende der Saison standen die Elversberger auf Platz 2 und damit weit vor den Saarbrückern. Jetzt werden die Karten neu gemischt. SV Elversberg gegen den 1. FC Saarbrücken live in "sportarena extra", 15.10.2016 ab 13.55 Uhr im SR-Fernsehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: sportarena extra