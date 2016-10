SWR 22:00 bis 22:45 Magazin odysso - Wissen im SWR Warum wir im Stau stehen? D 2016 2016-10-21 05:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Deutschland steht im Stau - und der wird immer länger. So viele Staus wie 2015 gab es in Städten und auf Autobahnen noch nie. Der seit Jahren anschwellende LKW-Verkehr verursacht enorme Schäden an Straßen und Brücken. Vollsperrungen und Baustellen zerren an den Nerven der Autofahrer. Auch auf der Schiene droht Stillstand. Einer der Gründe: Seit den 1990er Jahren wurden mehr als zwei Drittel aller Gleisanschlüsse stillgelegt. Knapp 80 Prozent aller Gütertransporte werden mittlerweile über die Straße abgewickelt. Das Wissenschaftsmagazin "odysso" fragt nach: Gibt es Auswege aus dem Verkehrsstau? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dennis Wilms Originaltitel: Odysso - Das will ich wissen!

