SWR 03:25 bis 03:55 Quiz Sag die Wahrheit Die SWR Rateshow D 2016 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken Dem liebsten Kaltgetränk der Deutschen hat sich eine der drei Kandidatinnen verschrieben. Als Bierbrauerin und Bier-Sommelière weiß sie, dass Hopfen und Malz längst nicht verloren sind, solange das Bier süffig ist und schmeckt. Um nackte Tatsachen geht es in Runde zwei. Denn einer der drei Herren ist Aktfotograf, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, in seinen Bildern nicht die Erotik, sondern die Ästhetik des Frauenkörpers in den Mittelpunkt zu stellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Antwerpes Gäste: Gäste: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M. Krause, Christoph Sieber Originaltitel: Sag die Wahrheit

