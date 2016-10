SWR 20:15 bis 21:00 Magazin Heimatglühen "Badisch, bärtig, bodenständig" / "Wimmelbuch" / Daheim Würste herstellen? / "Artwood" D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Saarländisches Wimmelbuch, Würste selbst gemacht und ein badischer Barbershop In der zweiten Folge stellt Maximilian Peter u. a. das "Wimmelbuch" von Jürgen Schanz und Ralf Dörnis aus Saarbrücken vor. Darin haben sich über 500 Saarländerinnen und Saarländer verewigt. Da macht das Suchen in den großen Bilderbüchern nach seiner eigenen Person richtig Spaß. Daheim Würste herstellen? Mit der App von Fabian Hensel und Fabian Bentz kein Problem. Moderator Max Peter probiert mit den beiden Freunden aus Bad Dürkheim aus, wie das Wurst- Selbermachen mit dem digitalen Kochbuch funktioniert. "Badisch, bärtig, bodenständig" - das gilt im Barbershop der Blatters in Lichtenau. Hier haben nur Männer Zutritt. Das Vater-Sohn-Gespann, Peter und Johannes Blatter, hat diesen ganz besonderen Beautysalon im 1920er Jahre Stil eingerichtet. Zu sehen mit weiteren Geschichten in Folge 2 am 17. Oktober um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Max Peter Originaltitel: Heimatglühen