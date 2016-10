SWR 17:05 bis 18:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Tagesgespräch Was meinen Sie? / Gute Reise: Bratislava und die Slowakei / Tagesthema: Tipps fürs Kuchenbacken / Filmbeitrag Staunen im Südwesten: Wimmelbuch Saarland / Abenteuer Haushalt: Besser einkaufen - Ess-Kastanien / Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! / Daheim im Südwesten: Skispringer D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Tagesgespräch Was meinen Sie? Zuschauermeinungen zu aktuellen Themen werden live am Telefon abgefragt. Gute Reise: Bratislava und die Slowakei Eine malerische Stadt, unverwechselbare Natur und wohltuende Thermen. Und das alles im sogenannten wilden Osten Europas. In der Slowakei mit ihrer bezaubernden Hauptstadt Bratislava und ihren außergewöhnlichen, traditionellen Hirtenklängen auf dem Land gibt es all das, was einen guten Urlaub ausmacht. Tagesthema: Tipps fürs Kuchenbacken Mit Claudia Hennicke-Pöschk, Konditormeisterin Unsere Sonntagskuchen-Konditorin Claudia Hennicke-Pöschk beantwortet Zuschauerfragen zum Backen. Sie weiß garantiert Rat: Wie der Mürbeteig nicht trocken oder brandig wird. Wie der Biskuit nicht bricht oder wie Gelatine nicht zu fest oder klumpig wird. Die Tel.Nr. um Fragen zu stellen lautet: 0180-229-1545 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Filmbeitrag Staunen im Südwesten: Wimmelbuch Saarland Kennen Sie Wimmelbücher? Die mit den großen bunten Seiten, auf denen es so viel zu entdecken gibt? Im Saarland gibt's jetzt ein ganz besonderes Exemplar, mit Original-Schauplätzen und vielen Saarländern, die sich in den Büchern wiedererkennen können. Abenteuer Haushalt - Besser einkaufen: Ess-Kastanien Mit Sabine Holzäpfel, Verbraucherzentrale Baden-Württemberg Sie gehören zum Neuen Wein, wie die Butter aufs Brot, die Keschde und der Duft von gerösteten Maronen gehört zum Advent und zum Weihnachtsmarkt einfach dazu! Sabine Holzäpfel erklärt heute, was man beim Kauf von Ess-Kastanien beachten sollte. Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! Die Telefonnummer, um mitzumachen, lautet: 0180 229 2000 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Daheim im Südwesten: Skispringer Mit Andreas Wank, Olympiasieger mit der Skisprung Mannschaft Viele trauern jetzt noch dem Sommer nach, aber einer freut sich extrem auf den richtigen Winter: Andreas Wank, leidenschaftlicher Skispringer! Nach einem ganz kurzen Urlaub nach der vergangenen Saison wird schließlich schon wieder trainiert und die Sprungschanze ist auch im Sommer ständig der "Arbeitsplatz" für Wank und seine Skispringer-Kollegen, zwischen 300 und 400 Sprüngen sind ganz normal. Immerhin auch im Sommer wird ab und an ein kleines bisschen anderer Sport ausprobiert. Skispringer Andreas Wank war auf dem Wakeboard unterwegs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Evelin König Gäste: Gäste: Claudia Hennicke-Pöschk (Konditormeisterin), Sabine Holzäpfel (Verbraucherzentrale Baden-Württemberg), Andreas Wank (Olympiasieger mit der Skisprung Mannschaft) Originaltitel: Kaffee oder Tee