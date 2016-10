SWR 13:15 bis 14:15 Magazin Planet Wissen NSU - das Umfeld der Rechtsterroristen NSU - das Umfeld der Rechtsterroristen D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken 10 Morde, 3 Bombenanschläge, 15 Überfalle v.a. auf Bank- und Postfilialen - so die Liste der mutmaßlichen Taten des "NSU", des selbst ernannten "Nationalsozialistischen Untergrunds". Mehr als 10 Jahre konnte das Neonazi-Terror-Netzwerk unerkannt morden und rauben. Bis zum 4. November 2011: In Eisenach brennt ein Wohnmobil, darin findet die Feuerwehr zwei tote Männer, die einige Stunden zuvor mutmaßlich eine Bank überfielen: Selbstmord, weil sie sich von der Polizei in die Enge getrieben fühlten. Die zwei Toten - Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt - sind Teil des Neonazi-Terror-Netzwerks "NSU". Die dritte Terroristin - Beate Zschäpe - stellt sich drei Tage später der Polizei - nachdem sie ein gemeinsames Versteck und Waffenlager in Zwickau in die Luft sprengt. Ein Terror-Trio sei der NSU gewesen - so die offizielle Version bis heute. Eine Version voller Widersprüche: Es gibt große Zweifel an der Rolle der involvierten Verfassungsschutz-Ämter sowie nicht zuletzt an der Größe des Netzwerks. Planet Wissen geht diesen Zweifeln nach. Gäste im Studio: Katharina König, Landtagsabgeordnete "Die Linke" In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Caro Matzko, Rainer Maria Jilg Gäste: Gäste: Katharina König (Landtagsabgeordnete "Die Linke" / Thüringen), Dirk Laabs (Journalist und Dokumentarfilmer) Originaltitel: Planet Wissen