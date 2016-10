SWR 09:35 bis 10:20 Dokumentation Handwerkskunst! Wie man einen Anzug schneidert D Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Ein Kleidungsstück als Hightechprodukt: In einem Herrenanzug von dem Schwarzwälder Andreas Hildebrandt stecken 60 intensive Arbeitsstunden. Der Anzug wird ganz im italienischen Stil gefertigt. Verarbeitet werden hochwertigste Stoffe aus italienischen Stoffmanufakturen und handgeschnitzte Hornknöpfe aus einem kleinen bayerischen Dorf. Wenn jemand ein extra schmales Revers möchte, sagt der Herrenmaßschneider nein. Der Kunde ist zwar König, aber Andreas Hildebrandt hat seine Prinzipien. Schließlich soll ein Maßanzug keine modische Eintagsfliege sein. Nur wenige Nähte werden mit der Maschine, das meiste wird mit der Hand genäht: immer mitten auf dem großen Schneidertisch hockend. Dabei hat er zu seinen männlichen Kunden aus Wirtschaft und Politik ein fast intimes Verhältnis wie ein Orthopäde - er sieht genau hin, wie die Armhaltung oder die Hüftstellung ist - danach richtet sich jede Falte. Der 26-jährige Andreas Hildebrand ist einer der letzten verbliebenen Herrenmaßschneider Deutschlands, der einen Anzug vom ersten Maßnehmen bis zur fertigen Anprobe komplett selbst schneidert. Als der beste Geselle seines Jahrgangs in ganz Deutschland hat er seine Lehre am Staatstheater Stuttgart mit 17 Jahren abgeschlossen, dann in renommierten Ateliers in Düsseldorf und Hamburg Anzüge gefertigt. Im Anschluss der Karrieresprung: Andreas Hildebrandt übernimmt im Breuninger-Kaufhaus die Leitung der Maßschneiderei, dem einzigen Kaufhaus in Europa, das sich ein solches Angebot leistet. Inzwischen hat er den Schritt in die Selbständigkeit gewagt und führt ein eigenes Atelier in der Stuttgarter Innenstadt. Handwerkskunst von Kopf bis Fuß, von einem Schneider mit Leidenschaft und Augenmaß. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Handwerkskunst!