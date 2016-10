SWR 05:15 bis 06:00 Familienserie Katrin ist die Beste Hoffen und Bangen D 1996 Stereo Merken Robby, dem es nach dem Unglück in der Höhle noch immer nicht besser geht, liegt auf der Intensivstation im Koma. Die Sorge um ihn lässt so manches andere Problem in der Familie in den Hintergrund treten. So versöhnen sich Professor Naumann und seine Gissy, während Ulf sich mit seinen Sorgen an die ebenfalls HIV-positive Psychologin Claudia wendet. Des Weiteren kommen sich Robbys richtige Eltern Charlotte und Peter am Krankenbett des Sohnes endlich wieder näher. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michaela Merten (Katrin Volz) Hans Korte (Prof. Friedrich Naumann) Ruth-Maria Kubitschek (Gisela Wörle) Götz Behrendt (Robby) Miroslav Nemec (Ulf Haller) Stefan Hunstein (Dieter Breuer) Heinrich Schafmeister (Martin Volz) Originaltitel: Katrin ist die Beste Regie: Wolf Dietrich Drehbuch: Barbara Piazza Kamera: Ernst Kubitza Musik: Arnold Fritzsch