Liebesfilm Quartett d'Amour - Liebe, wen du willst F 2010 Nominiert für den Goldenen Löwen, Venedig Franck und Rachel führen eine glückliche Ehe, ebenso wie Thomas und Teri. Eine zufällige Begegnung zwischen Rachel und Thomas führt zu einer Einladung zu einem Dinner zu Viert. Die beiden Paare verstehen sich ausgezeichnet. Es wird viel getrunken und gelacht. Als Thomas für einen Augenblick den Raum verlässt, um Rachel in der Küche zu helfen, küsst Franck Teri. Die Anziehungskraft zwischen den beiden lässt die Atmosphäre buchstäblich knistern. Später am Abend macht Franck keinen Hehl aus der Tatsache, dass er sich zu Teri hingezogen fühlt. Doch statt der erwarteten Eifersuchtsszene macht Rachel ihm den Vorschlag, die beiden bald wieder zu sehen. Denn auch sie ist einem erotischen Abenteuer mit Thomas nicht abgeneigt. Einem erotischen Spiel zu Viert steht also eigentlich nichts im Wege. Kann man erotische Abenteuer erleben, ohne den eigenen Partner zu betrügen? Kann es trotz der Routine des Alltags Begehren geben? Kann man sich seinen sexuellen Sehnsüchten hingeben, ohne auf den geliebten Partner verzichten zu müssen? Regisseur Antony Cordier überlässt seinen vier Hauptdarstellern die Beantwortung dieser Fragen. Schauspieler: Marina Foïs (Rachel) Roschdy Zem (Franck) Élodie Bouchez (Teri) Nicolas Duvauchelle (Vincent) Jean-François Stévenin (Rachels Vater) Alexia Stresi (Diane) Naomi Ferreira (Margot) Originaltitel: Happy Few Regie: Antony Cordier Drehbuch: Antony Cordier, Julie Peyr Kamera: Nicolas Gaurin Musik: Frédéric Verrières Altersempfehlung: ab 16