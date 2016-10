SWR 07:15 bis 07:30 Bildungsprogramm Die Backstage-Helden Berufe bei Musikveranstaltungen D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Die Reihe "Backstage-Helden" stellt Berufsbilder vor, die bei Festivals oder Konzerten zum Einsatz kommen. Denn nur, wenn hinter den Kulissen alles reibungslos läuft, kann vor der Bühne gefeiert werden. Manche der Berufe haben einen klassischen Ausbildungsweg, bei anderen sind es individuelle Stärken und Interessen, die für den Job qualifizieren. Wie wird man eigentlich Bühnenbauer? Was macht eine Veranstaltungskauffrau? Und warum muss ein Stagemanager jede Menge Stress aushalten können? Ohne die vielen Helfer, von denen man als Festival-Besucher nur die wenigsten sieht, würde eine Musikveranstaltung gar nicht funktionieren. In der ersten Folge stellen wir die Berufsbilder Veranstaltungskauffrau, Bühnenbauer und Stagemanager mit ihren Aufgabengebieten vor. Beim Juicy-Beats-Festival in Dortmund begleiten die Zuschauer dazu Tim, Clara, Saskia und Mark hinter den Kulissen und dabei wird eines sehr schnell klar: Sie alle sind wahre "Backstage-Helden". In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Die Backstage-Helden