Sport1+ 02:15 bis 03:00 Dokusoap Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott Coole Sommerkisten D Merken Zuschauerkandidat Patrick hätte gerne ein Fun-Car! Für seinen Sommer-Zweitwagen hat er auch einiges gespart: 17.000 Euro Budget ermöglicht einiges an Spielraum. Die Dortmunder Sunny Boys Jean Pierre und Sidney schauen sich einen Buggy Marke Eigenbau, einen österreichischen Puch und den neuen deutschen Quadix an. Echtes motorisiertes Sommerfeeling ist dabei garantiert! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die PS-Profis - Mehr Power aus dem Pott

