Sport1+ 01:30 bis 03:00 Handball Handball - Die DKB Handball-Bundesliga RN Löwen - FA Göppingen, 8. Spieltag D Merken Die Rhein-Neckar Löwen empfangen in heimischer Halle den Vorjahressechsten FRISCH AUF! Göppingen. Für die Mannheimer keine einfache Aufgabe, zeichneten sich die Göppinger in der letzten Saison doch durch eine starke Abwehr aus. Der amtierende Meister wird also in der DKB Handball-Bundesliga sein ganzes Potenzial abrufen müssen, um keine böse Überraschung zu erleben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Handball