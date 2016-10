Sport1+ 22:30 bis 00:10 Fußball Fußball - Allianz Frauen-Bundesliga Turbine Potsdam - SGS Essen, 5. Spieltag Merken In der Allianz Frauen-Bundesliga trifft Turbine Potsdam am 5. Spieltag auf die SGS Essen. Nach Rang sieben für die Brandenburgerinnen und Rang fünf für die Spielerinnen aus dem Ruhrpott dürften beide Teams in der neuen Saison eine klare Steigerung anpeilen. In dieser Spielzeit ist der neue Turbine-Coach Matthias Rudolph in die großen Fußstapfen von Bernd Schröder getreten. Dieser war ganze 45 Jahre als Cheftrainer im Amt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie