Reportage Am Limit - Zeugen der Katastrophe im Mittelmeer D 2016 Erschöpfte Menschen auf überladenen Schiffen, angespülte Flüchtlinge an Stränden - diese Bilder gehen um die Welt. Die Erfinder von "Sea-Watch" wollen das nicht länger hinnehmen und retten nun Menschen im Mittelmeer. Finanziert wird die Organisation nur durch Spenden. Die n-tv Dokumentation begleitet die Lebensretter, zeigt wie Laien schnellstmöglich seemännische Fertigkeiten erlernen und wie die Crew sich auf gefährliche Einsätze vorbereitet.

