Dokumentation Knast-Karrieren - Gangs hinter Gittern USA 2011

Im Gefängnis ist jeder Tag ein Kampf ums Überleben. In den USA gilt die Mitgliedschaft in einer Gang für Häftlinge inzwischen als wichtigste Waffe. Allein im Bundesstaat Ohio sind mehr als 1.400 solcher Gruppen gelistet. Alarmierende Zahlen, Tendenz weiter steigend. Das stellt die Wärter vor ungeahnte Herausforderungen. Die n-tv Dokumentation offenbart, nach welchen Regeln und ungeschriebenen Gesetzen die Gangs leben, deckt auf, wie gefährlich diese Gruppendynamik ist und zeigt, mit welchen Mitteln, Gefängnismitarbeiter versuchen, die kriminellen Machenschaften zu unterbinden.

Schauspieler: Thurston Moore (Himself - Narrator) Originaltitel: Hard Time Regie: Gregory Henry, Eric Strauss Drehbuch: Gregory Henry, Eric Strauss Musik: Brendan Canty