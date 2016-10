n-tv 16:10 bis 17:00 Dokumentation Familiendynastien - Miele D 2016 2016-10-19 01:50 16:9 HDTV Live TV Merken Waschmaschinen oder Staubsauger - die Firma Miele stellt erfolgreich seit über einem Jahrhundert Elektrogeräte her. Sie haben sich mit ihrem Markennamen ein unausgesprochenes Qualitätssiegel erarbeitet. Viele Menschen in Deutschland vertrauen ihren Produkten. Doch wer steht hinter der Firma Miele? Wer gründete sie und wie ist sie heute aufgestellt? Diese und weitere spannende Fragen klärt die n-tv Dokumentation. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Familiendynastien