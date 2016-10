n-tv 05:15 bis 06:00 Magazin Top Gear GB 16:9 HDTV Live TV Merken In Norwegen wird es in dieser Folge kalt. Jeremy, Richard und James spielen Eishockey - in Suzuki Swifts. Richard Hammond fährt in Pamplona den Lamborghini Murcielago Probe und wird von Stieren gejagt. Jeremy Clarkson und James May packt die Zerstörungswut. Der Toyota Hilux Pick Up soll dran glauben. Was muss das Fahrzeug alles aushalten und wird er am Ende noch fahren? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Richard Hammond, Jeremy Clarkson, James May Originaltitel: Top Gear