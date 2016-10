n-tv 03:50 bis 04:35 Dokumentation Giganten der Luftfahrt - Flug-Wunder F 2015 2016-10-19 00:10 16:9 HDTV Live TV Merken Ob Segeljacht, Panzerfahrzeuge oder schwere Maschinenteile - die Antonow AN-225 ist nicht nur das größte Flugzeug der Welt, sondern kann auch wie kein anderes Flugzeug eine Last von bis zu 250 Tonnen tragen. Die kleinere aber nicht weniger spannende Variante ist die Antonow AN-28. Das Propeller-angetriebene Passagierflugzeug startet und landet auf einer Strecke von nur 260 Metern. Die n-tv Dokumentation hebt mit den Flug-Wundern ab und zeigt in faszinierenden Bildern, zu welchen Rekorden diese Flieger fähig sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Les Maîtres du Ciel

