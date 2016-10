n-tv 17:05 bis 18:00 Dokumentation Die Abschlepper - Service mit Haken D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Falsch geparkte Autos in der Innenstadt, Pannen und schwere Unfälle. Besonders in Großstädten sind Abschlepp- und Pannendienste rund um die Uhr im Einsatz. Die n-tv Doku begleitet die Fahrer zu ihren nervenaufreibenden und teilweise gefährlichen Einsätzen auf den Straßen und Autobahnen von Hamburg, Köln und München. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Abschlepper - Service mit Haken