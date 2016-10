n-tv 23:05 bis 00:00 Dokumentation Unser Universum - Überleben im All USA 2016-10-16 04:55 16:9 HDTV Live TV Merken Der Mensch ist an das Leben auf der Erde angepasst. Sobald er jedoch den Planeten verlässt und in die Weiten des Weltraums vordringt, wird Überleben zur echten Herausforderung. Schon der Wegfall der Schwerkraft hat enorme Auswirkungen auf alltägliche Aktivitäten wie Essen oder Schlafen. Ohne Hilfsmittel sterben Menschen durch das Vakuum des Alls, die ungefilterte Strahlung der Sonne und die extreme Kälte. Die n-tv Dokumentation zeigt, wie man diesem Schicksal entgehen könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Known Universe