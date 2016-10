n-tv 20:15 bis 20:40 Dokumentation Super-Sinne der Tiere - Am Himmel USA 2014 2016-10-16 03:10 16:9 HDTV Merken Vögel müssen durch die Weiten des Himmels navigieren und finden dabei Artgenossen, lokalisieren Nahrung und versuchen Raubtieren aus dem Weg zu gehen. Das Leben im Reich der Lüfte erfordert eine einzigartige Reihe von Sinnen, die darauf spezialisiert sind, mit dem Leben über dem Boden fertig zu werden. In dieser Folge von Super Senses erfahren Sie mehr darüber, wie diese Sinne das Fliegen ermöglichen und Tiere zu Meistern des Himmels machen! Spezies: Falke, Libellen, Geier, Flughund, Pelikane In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Super Senses