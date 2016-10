RTL II 04:25 bis 05:15 Actionserie Z Nation Raffinerie des Todes USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Der Gruppe um Hammond (Harold Perrineau) und den Gefangenen Murphy (Keith Allen) geht irgendwo in New Jersey der Sprit aus. Das Team muss sich auf die gefährliche Suche nach Treibstoff machen. Als plötzlich zwei Motorradfahrer auftauchen, wird Cassandra (Pisay Pao) von ihrer Vergangenheit eingeholt. In einer Raffinerie stößt die Gruppe schließlich auf Treibstoff. Beim Tanken müssen sich Roberta (Kellita Smith) und Charles (Tom Everett Scott) gegen eine Heerschar blutrünstiger Zombies verteidigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Harold Perrineau (Mark Hammond) Anastasia Baranova (Addy Carver) Michael Welch (Mack Thompson) DJ Qualls (Citizen Z) Tom Everett Scott (Charles Garnett) Originaltitel: Z Nation Regie: John Hyams Drehbuch: Michael Cassutt Kamera: Alexander Yellen Musik: Jason Gallagher Altersempfehlung: ab 18

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 455 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 245 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 185 Min. Der Hades Faktor

Thriller

Tele 5 03:30 bis 04:54

Seit 65 Min.