RTL II 02:25 bis 03:05 Mysteryserie The Walking Dead Die Saat USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Nachdem die Gruppe durch einen Zombie-Angriff von Hershels Farm vertrieben wurde, sind die Überlebenden wieder ohne Rückzugsort. Da dies kein Dauerzustand sein kann - Loris Schwangerschaft schreitet immer weiter fort und die Beißer werden immer gefährlicher - machen sie sich auf die Suche nach einer neuen Bleibe. Sie stoßen auf ein Gefängnis, das zwar von Untoten nur so wimmelt, in dem aber auch reichliche Vorräte vorhanden sind. Die Gruppe beginnt das weitläufige Gebäude von den Zombies zu befreien und stößt dabei an ihre Grenzen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Sarah Wayne Callies (Lori Grimes) Chandler Riggs (Carl Grimes) Laurie Holden (Andrea) Lauren Cohan (Maggie Greene) Emily Kinney (Beth Greene) Steven Yeun (Glenn Rhee) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Ernest R. Dickerson Drehbuch: Glen Mazzara Kamera: Rohn Schmidt Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16

