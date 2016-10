RTL II 00:05 bis 01:00 Mysteryserie The Walking Dead Rosskur USA 2012 2016-10-20 03:05 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Nachdem ein Mitglied der Gruppe von einem Beißer erwischt wurde, greift Rick zu einem drastischen Mittel, um das Schlimmste zu verhindern. Doch ob er damit ein Leben retten kann, ist ungewiss. Auch die Geburt von Loris Baby rückt immer näher: Carol bereitet sich auf ungewöhnliche Weise auf ihre Rolle als Geburtshelferin vor. Außerdem hält das Gefängnis eine weitere böse Überraschung bereit: Scheinbar hat eine Gruppe Gefangener die Beißer-Invasion überlebt. Stellen sie eine genauso große Gefahr wie die Untoten dar? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Sarah Wayne Callies (Lori Grimes) Chandler Riggs (Carl Grimes) Laurie Holden (Andrea) Lauren Cohan (Maggie Greene) Emily Kinney (Beth Greene) Norman Reedus (Daryl Dixon) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Bill Gierhart Drehbuch: Nichole Beattie Kamera: Rohn Schmidt Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16