Das "Ostseehotel" in Hohwacht D 2016

Die Liebe zum Norden brachte die erfahrenen Hoteliers Ann-Karin (57) und Peter (60) an die Felsküsten und Sandstrände der Ostsee. Deutsch-skandinavische Speisen sollten Touristen und Einheimische in das neueröffnete "Ostseehotel" locken - so der Plan. Doch das Paar musste schon vor der Eröffnung sein Erspartes antasten, um die Neugestaltung des Lokals mit angeschlossenem Hotel zu finanzieren. Zu allem Überfluss verlief die Suche nach einem Koch bisher erfolglos im Sand. Deshalb hält Ann-Karin als ungelernte Köchin wacker die Stellung am Herd. Doch die Saison naht und der gebürtigen Norwegerin und dem gelernten Hotelfachmann bleibt kaum noch Zeit, um ihre Gastronomie auf die hereinbrechende Gästeflut vorzubereiten. Können die Kochprofis Andi Schweiger, Frank Oehler und Ole Plogstedt "Das Ostseehotel" ans sichere Ufer retten?